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Виктория Дайнеко поделилась эффектным фото с отпуска, продемонстрировав свои ножки

Популярная певица поделилась фото из отпуска на яхте.

Виктория Дайнеко поделилась эффектным фото с отпуска, продемонстрировав свои ножки
Виктория Дайнеко. Фото: globallookpress.ru

Певица Виктория Дайнеко поделилась эффектным фото с отпуска, продемонстрировав свои ножки в своем Instagram. Девушка позирует на яхте, ее волосы красиво развиваются на ветру.

Фото Виктории Дайнеко
Виктория Дайнеко. Фото: Instagram.com/victoriadaineko

Артистка поделилась, что планирует создать свой телеграм-канал. Поклонники поддержали затею Дайнеко. Многие сказали, что им достаточно общения со звездой, но оценили ее внешний вид: «Викуся ты в раю», «Красиво», «Улыбка — просто огонь».

Напомним, совсем недавно Виктория поразила поклонников неожиданной сменой имиджа. Девушка отрезала длинные локоны. Теперь ее голову украшает пышное каре.

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