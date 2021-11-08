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«Ох, какой вид»: Светлана Бондарчук запечатлела себя в кровати в зеленом боди

Бывшая жена режиссера продолжает радовать фанатов откровенными образами.

«Ох, какой вид»: Светлана Бондарчук запечатлела себя в кровати в зеленом боди
Светлана Бондарчук. Фото: Globallookpress.ru

Светлана Бондарчук сфотографировала себя в зеленом боди, лежа в кровати. Чтобы получить фото, она сняла свое отражение в зеркальном потолке в номере отеля. Светлана показала не только свою фигуру, но и пейзаж за окном.

Фото Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук. Фото: Instagram.com/a030aa

Многие поклонники восхитились подтянутой фигурой Бонадрчук. «Невероятная Светлана!», «Красивая и грациозная», «Ох, какой вид», — нахваливают девушку в комментариях.

Отметим, что Бондарчук находится в фитнес-туре со своей студией йоги в Турции. После развода с режиссером Федором Бондарчуком, Светлана открыла свой фитнес-клуб. Она увлеклась йогой и пилатесом. Сейчас Бондарчук активно пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание.

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Светлана БондарчукСветлана Бондарчук и Федор Бондарчук