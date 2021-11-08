Могут показать лишнее: какую опасность таят в себе трикотажные вещи, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» дала профессиональный совет всем любительницам тонкого трикотажа.
Ведущая не очень жалует наряды из этой ткани, но понимает, что сейчас она в тренде, поэтому дамам отказаться от этих вещей сложно. Хромченко, прежде всего советовала модницам присмотреться к нарядам из джерси. Данный материал не имеет никаких подводных камней из-за высокой плотности.
Однако россиянки часто выбирают недорогую одежду из тонкого трикотажа. И он нередко некрасиво подает рельефы тела, акцентируя даже самый ничтожный объем.
Кроме того, тонкий трикотаж выделяет все ажуры белья его обладательницы.
«Если вы выбираете платье из тонкого трикотажа, а не плотного джерси, значит вам нужно корсетное белье!» — настоятельно рекомендовала Эвелина Хромченко.
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