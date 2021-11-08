«Румянец на ягодицах»: девушка сына Бекхэмов опубликовала горячее фото

Мия Реган, девушка сына четы Бекхэм – Ромео опубликовала горячее фото. Модель прилегла на белый песок на живот, выставив ягодицы с подписью Posh на передний план.
«Румянец на ягодицах», — кокетливо подписала фото Реган в своем Instagram.
Напомним, прозвище Posh дали Виктории Бекхэм, когда она участвовала в группе Spice Girls. Бывшая певица смехом отреагировала на такую отсылку от будущей невестки. Известно, что Виктория очень хорошо относится к избраннице сына. Она часто ездит на отдых с семейством Бекхэм.
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