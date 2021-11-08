«Родной человек»: Пелагея в приталенном черном платье позировала вместе с Масляковым

Пелагея является исполнительницей романсов и народных песен. Многие зрители ее знают как наставницу в шоу «Голос». В этом году она снова заняла красное кресло в музыкальном шоу. Обычно певица много гастролирует.

При этом она успевает воспитывать дочку Таисию. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным большая часть хлопот о наследницы легла на ее плечи, но это не мешало звезде часто ездить на съемки.

Вот уже больше года Пелагея часто появляется в КВН в качестве члена жюри. Она облачается в женственные наряды для съемок и с радостью участвует в номерах команд, если это нужно. 8 ноября артистка поделилась снимком, на котором позирует в черном приталенном платье вместе с Александром Масляковым. Она поздравила его со знаменательным событием — программа «Клуб веселых и находчивых» празднует 60-летие.

«Шесть десятилетий КВН дарит людям хорошее настроение и признание талантов молодых позитивных ребят, дарит хорошие шутки и мысли о проблемах и, быть может, — их решении. А для тех, кто играл и играет в КВН, он стал не просто частью их судьбы, он стал школой жизни.

Мне, например, трудно переоценить его влияние на мою судьбу — ведь участие в игре новосибирской команды стало моим первым появлением на ЦТ, благодаря этой игре я всю свою жизнь обожаю юмор и сразу вижу людей, которые смешно и уместно шутят. И это — „мои“ люди», — поделилась артистка. «В этот день хочу сказать спасибо КВН и самому важному человеку в нем — Александру Васильевичу Маслякову, у которого тоже сейчас юбилей. Александр Васильевич, все эти годы Вы были с нами и воспитали не одно поколение кавээнщиков. Благодаря вашим наставлениям и поддержке КВН для многих стал путевкой в жизнь. А для меня вы — родной человек, и я очень ценю это», — добавила она.

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