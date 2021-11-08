И белый не полнит: мама Королевой предстала в ресторане в блузе с эффектом стройности и белых чиносах

Людмила Порывай побывала во французском ресторане в Майами с подругами, облачившись в лук с эффектом стройности.

Она выбрала белые брючки чиносы, цвет которых логично продолжился вертикальными полосами, обозначенными на цветочной блузе. Таким несложным приемом она вытянула свой силуэт.

Обращаться к вертикалям советовал дамам Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала, если они хотят, чтобы их фигуры выглядели более компактно.

Историк моды также предостерег корпулентных дам от лишних горизонтальных линий в комплектах, которые «режут» фигуру и преподносят ее в невыгодном свете.

Стоит отметить, что белый цвет, который можно увидеть на брюках Людмилы Порывай, в этом сезоне в тренде.

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