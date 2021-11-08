Какая одежда моментально делает плечи шире, а подбородок массивнее, назвала Хромченко

Эвелина Хромченко раскритиковала образ на «Модном приговоре» Первого канала, который создал «народный стилист» для 48-летней участницы проекта.

Ведущей не понравился глубокий кареобразный вырез на трикотажном платье, который тут же сделал из дамы с приятной фигурой массивную статую. Хромченко объяснила, какую опасность таит в себе такое декольте и какое лучше подбирать модницам, чтобы не попасть впросак.

«Я не против большого декольте нашей героини. У нее реально отличная кожа в этой области. И этим надо гордиться, это очень свежо, молодо и действительно ее очень освежает. Но мне не нравится форма этого декольте. Оно начинает ее делать более тяжелой, делает чуть более широким низ ее лица и более широкими ее плечи. Я думаю, что V-образное декольте или аккуратное «О» подошли бы ей больше, нежели это слишком объемное декольте», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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