«Горжусь и обожаю»: Екатерина Волкова поздравила сына с пятнадцатилетием

Екатерина Волкова поздравила сына Богдана с днем рождения. Наследнику писателя Эдуарда Лимонова исполнилось 15 лет. На фотографиях Волкова с обожанием смотрит на повзрослевшего сына.

«Мое кудрявое чудо, моя мечта! Богдан, сын, моя любовь к тебе безгранична, безусловна и бесконечна! Будь здоров и счастлив. И удачи тебе во всем, радости каждого дня и мгновения! Спасибо, что выбрал меня — быть твоей мамой! Горжусь и обожаю, мой любимый подросток Савенко! С днем рождения», — написала Волкова в своем Instagram.

К поздравлениям присоединились подписчики актрисы. «Здоровья очаровательному сыну», «Красавчик какой!», «Красивый мальчишка, похож на папу», — восхитились поклонники.

Напомним, что Екатерина Волкова стала последней женой Лимонова. Писатель умер в 2020 году. Актриса родила Лимонову двоих детей.

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