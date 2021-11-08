«Мужчина сзади сейчас замурлыкает»: Кошкина в декольте ниже груди заставила всех пялиться на себя

Звезда запечатлелась с актером Яном Цапником, который нежно прижался к ней.

Яна Кошкина после отдыха на Мальдивах в компании папы вернулась в холодную Москву. Артистка призналась, что ей непросто справляться с акклиматизацией, однако поспешила приступить к работе.

В личном блоге она обнародовала снимок, сделанный во время работы над новым фильмом. Рядом со звездой шоу «Однажды в России» запечатлелся актер Ян Цапник, который нежно прижался к коллеге, облаченной в наряд с дерзким декольте ниже уровня груди.

«Мужчина сзади сейчас замурлыкает», «У него только одно на уме, поверь…», «Похоже, что он тоже неравнодушен к Яне. Нацелился на…», «Я тоже хочу такую фотку», — откликнулись на кадр фолловеры.

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