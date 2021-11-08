Прекрасно сидят на полных: какие джинсы актуальны этой осенью, назвал Рогов

Современные дизайнеры все чаще делают ставку на свободные модели.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» подобрал для своей героини прямые джинсы свободного кроя в пол. По словам ведущего, именно такие модели актуальны этой осенью.

«Я не хочу Свете покупать банальные мамс-джинсы (джинсы mom. — Прим. авт.) или средней длины. Я хочу купить ей модные в этом сезоне прямые джинсы в пол. И, наверное, даже с дырками на коленках», — сказал Александр Рогов.

К слову, сейчас дырки на джинсах дизайнеры делают по-новому. Теперь они выглядят как намеренные разрезы ножницами, а не прорванные или стертые, как это было актуально ранее.

В итоге Рогов купил две пары джинсов, одни из классического денима с обещанными дырками, а вторые — коричневые без искусственной состаренности.

Отметим, что мода на прямые свободные джинсы может понравиться полным дамам, ведь они отлично скрывают лишний вес и не акцентируют ненужные рельефы.

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