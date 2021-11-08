На память: Настя Ивлеева хранит фотографии с бывшим мужем

Блогерша засветила в Stories микроблога свой холодильник на кухне, где подписчики увидели памятное фото с Элджеем.

Настя Ивлеева хранит фотографии с бывшим мужем рэпером Элджеем. Подписчики заметили в Instagram-историях блогерши холодильник, на котором можно увидеть фотографии счастливой пары. Девушка не стала избавляться от воспоминаний о семейной жизни.

Анастасия Ивлеева и Элджей рассталась летом этого года. Пара не комментировала развод, однако недавно блогерша поделилась впечатлениями о песне рэпера, который посвятил ее отношениям с бывшей женой.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно, чао-какао!» Ну, добрый вечер!» — возмутилась блогерша ранее в своем видеоблоге на YouTube.

Ивлеева рассказала, что после такого она жалеет, что рассталась с бывшим мужем мирно. Если ли у бывших супругов возлюбленные сейчас — неизвестно.

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