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«Со стройностью перебор!»: исхудавшая невестка Валерии чуть не потеряла трусики, позируя на пляже в Дубае

Лиана Шульгина быстро пришла в форму после родов.

«Со стройностью перебор!»: исхудавшая невестка Валерии чуть не потеряла трусики, позируя на пляже в Дубае
Валерия и Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

1 января 2021 года стало счастливой датой для певицы Валерии, в этот день она впервые обрела статус бабушки. Внучку Селин знаменитости подарил ее сын Арсений и невестка Лиана.

Сейчас младший сын Валерии вместе с женой отдыхает в Дубае, а его молодая жена с гордостью демонстрирует публике похудевшую фигуру. Впрочем, многие поклонники заметили, что Лиана могла бы быть чуточку полнее.

Позируя в прозрачных водах Персидского залива, она чуть не потеряла трусики от бикини на тесемках. Судя по всему, Лиана Шульгина приобретала купальный костюм еще до похудения.

Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

«Вы шикарная, но купальник очень велик на ваши формы. Но фигуре позавидует любая», «Со стройностью перебор, немножко надо поправиться и будет отлично!», «Красиво! Но мне кажется, купальник все портит… Без обид!», «Красивые фоточки, вы такая красивая и стройная», — прокомментировали кадр фолловеры.

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