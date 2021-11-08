«Со стройностью перебор!»: исхудавшая невестка Валерии чуть не потеряла трусики, позируя на пляже в Дубае

1 января 2021 года стало счастливой датой для певицы Валерии, в этот день она впервые обрела статус бабушки. Внучку Селин знаменитости подарил ее сын Арсений и невестка Лиана.

Сейчас младший сын Валерии вместе с женой отдыхает в Дубае, а его молодая жена с гордостью демонстрирует публике похудевшую фигуру. Впрочем, многие поклонники заметили, что Лиана могла бы быть чуточку полнее.

Позируя в прозрачных водах Персидского залива, она чуть не потеряла трусики от бикини на тесемках. Судя по всему, Лиана Шульгина приобретала купальный костюм еще до похудения.

«Вы шикарная, но купальник очень велик на ваши формы. Но фигуре позавидует любая», «Со стройностью перебор, немножко надо поправиться и будет отлично!», «Красиво! Но мне кажется, купальник все портит… Без обид!», «Красивые фоточки, вы такая красивая и стройная», — прокомментировали кадр фолловеры.

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