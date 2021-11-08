«Как будто их нет»: как правильно подобрать колготки к одежде, объяснила Хромченко

Иногда они могут испортить весь собранный образ.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала заговорила о том, как правильно подобрать колготки.

Поводом послужил неудачный выбор «народного эксперта» для героини проекта. Этот оттенок ведущая назвала «трупным», который, по сути, являлся грязным светло-коричневым. Хромченко заметила, что постоянно говорит об этом на проекте, но женщины продолжают надевать такие колготки.

«Давайте все-таки выбирать под цвет своей кожи колготки, как будто бы их нет», » посоветовала Эвелина Хромченко.

Модные сейчас полупрозрачные черные колготки лучше оставить для черной обуви вроде сапог и ботинок. А изящные туфельки иных тонов требуют естественности.

Также Эвелина Хромченко категорически против колготок с блеском. Это сразу удешевляет образ. Исключение в данном случае может быть только одно — участие в карнавале.

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