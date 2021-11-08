Как уселась-то! Дарья Пынзарь из «Дома-2» игриво засветила обнаженное тело в блузке-шторке с прорезью на груди

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого популярного реалити-шоу Дарья Пынзарь, судя по всему, запросто может претендовать на звание секс-символа проекта.

В последнее время Дарья Пынзарь еще больше похорошела и просто взрывает Сеть каждым своим фото в купальнике, бикини, в тунике.

Впрочем, маняще-сексуально Дарья Пынзарь выглядит практически в любом наряде.

На этот раз она предстала на фото в черной блузке-шторке с прорезью в области груди. Очень волнующе! Образ Дарья Пынзарь дополнила микрошортиками, которые впились ей в ягодицы, и объемной белой рубашкой.

Напомним, для того, чтобы эффектно смотреться на площадке «Дома-2», Дарья Пынзарь избавилась от десяти килограммов.

Но в последнее время, по ее признанию, она начала набирать вес вновь. Впрочем, это не очень расстраивает Дарью Пынзарь, которая, судя по всему, склонна к полноте. Ведущая «Дома-2» признается, что сама себе больше нравится сочной, а не худощавой.

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