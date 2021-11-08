Малышка-дочь 81-летнего Виторгана в нежно-розовом облачении показала на прогулке всю любовь к папе

81-летний Эммануил Виторган отметился на прогулке во дворе с младшей дочкой Кларой, которой в августе исполнилось два годика. Малышку облачили на променад в нежно-розовые одеяния, выбрав теплую шапочку и куртку с цветочным принтом.

больше по теме С ним легко комбинировать вещи: Хромченко вслед за Роговым посоветовала пальто в модную клетку Разноцветные перекрещенные линии позволяют включить в луки самые разные варианты.

Клара в порыве чувств прильнула на улице к своему отцу, обняв его ногу. Девочка с нежностью прижалась к папе щекой и даже прикрыла глазки, демонстрируя всю любовь, которую испытывает к родителю.

Ирина Млодик, жена Эммануила Виторгана, рассказывала, что младшая дочь очень привязана к папе и не желает с ним расставаться ни на минуту.

Напомним, у Эммануила Виторгана также есть взрослые дети — Ксения и Максим от первого и второго брака. Малышка-дочь Этель родилась в феврале 2018-го от нынешних отношений с Ириной Млодик. Кроме того, богатый папа еще и счастливый дедушка и даже прадедушка. Наследники подарили ему пять внуков и двух правнуков.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.