С ним легко комбинировать вещи: Хромченко вслед за Роговым посоветовала пальто в модную клетку

Совсем недавно Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live во время фэшн-набега на массмаркеты обратил внимание на модное пальто в клетку. Стилист заметил, что с ним легко находить интересные комбинации.

Дело в том, что у пальто трендовая сейчас клетка состояла из многочисленных разноцветных перекрещенных линий. Это позволяло подбирать самые разнообразные комбинации с ним, ориентируясь на эти оттенки. Благодаря многоцветности пальто фактически универсально.

Любопытно, что на это же пальто из массмаркета обратил внимание и «народный стилист» проекта Первого канала «Модный приговор». Эвелина Хромченко, взглянув на лук с ним, одобрила выбор любителя.

«Наши стилисты выбрали замечательный комплект! Он полностью соответствует сезону», — похвалила ведущая.

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