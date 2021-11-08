Модель – вечная классика: Галич после советов Хромченко облачилась в двубортное пальто с эффектом стройности

Ида Галич остановила свой выбор на оттенке «кэмел», который никогда не выходит из моды.

Ида Галич вышла на прогулку в двубортном пальто, сшитом по модели тренча — с характерными эполетами, поясом, двойным рядом пуговиц и ружейным клапаном впереди.

Блогер остановила свой выбор на экземпляре оттенка «кэмел», к которому советовала присмотреться Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Ведущая рассказала, что этот тон никогда не выходит из моды, кроме того, хорошо освежает внешний вид и даже визуально омолаживает внешность.

Также Хромченко советовала присмотреться дамам к двубортным моделям пальто, как у Галич. Они, по заверениям стилиста, делают фигуру более компактной и стройной.

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