«Просто взяли и украли идею»: Александр Масляков в день рождения КВН высказался о шоу «Игра»

8 ноября Клубу веселых и находчивых исполнилось шестьдесят лет.

Отмечая эту солидную дату, президент КВН и его ведущий Александр Масляков рассказал о перспективах шоу и ударе, который по нему нанес проект «Игра», в котором задействованы кавээнщики.

«Все, что я могу сказать насчет «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей», — сказал 79-летний Александр Масляков.

По его словам, у КВН впереди блестящие перспективы. Подрастает новая смена, которая рвется в бой.

«Мы недавно запустили на Первом канале новый проект — «Детский КВН». Так что все будет нормально», — цитирует Александра Маслякова News.ru.

Напомним, шоу «Игра» на ТНТ приостановлено, как говорят его создатели, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В минувшее воскресенье проект не вышел в эфир. Вместо него по ТВ показали выпуск Comedy Club.

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