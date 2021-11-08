«Выработал схему»: Максим Галкин признался, что тщательно ухаживает за своим лицом

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что помогает ему сохранять прекрасный внешний вид.

Мужу певицы Аллы Пугачевой, телеведущему и шоумену Максиму Галкину в июне этого года исполнилось 45 лет.

Близкие и поклонники звезды часто отмечают, что выглядит он для своего возраста молодо и свежо.

В микроблоге Максим Галкин решил поделиться секретами своей мужской красоты и неувядающего внешнего вида.

«За столько лет артистической и телевизионной деятельности я уже выработал свою схему поддержания внутреннего и внешнего тонуса. Делюсь. Хороший сон — залог здоровья. Стараюсь спать не менее 6-7 часов в сутки. Не пренебрегать правильным уходом за лицом. Мне достаточно умыться и нанести увлажняющий крем», — написал Максим Галкин.

Телеведущий добавил, что сохранять хороший внешний вид ему помогает общение с женой и детьми, во время которого он получает позитивные эмоции.

«Время с семьей — лучший заряд бодрости и сил для покорения любых высот.

Рекомендую!» — заключил Максим Галкин.

Напомним, Максим Галкин часто делится в микроблоге видео с участием детей-близнецов Гарри и Лизы. Наблюдать за тем, как растут и меняются наследники звездной пары, интересно всем поклонникам именитого семейства.

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