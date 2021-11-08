«О-го-го! Вот это бюст!»: юная пассия Тимати не уследила за «выпрыгнувшей» грудью, катаясь на велосипеде

19-летняя пассия 38-летнего Тимати — Саша Дони — улетела отдыхать с ним на Мальдивы. Отсюда юная блондинка регулярно выставляет эротичные фотографии в бикини в Сеть.

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И практически все они имеют живой отклик у публики. Кто-то активно критикует худобу модели, кто-то, напротив, восхищается ее грациозной фигурой… В общем, поводов для разговоров на интернет-площадке масса. В любом случае Саша Дони не оставляет пользователей равнодушными.

Да и сама новая пассия Тимати подливает масла в огонь. Чего только стоят ее секси-наряды. В своей последней публикации в Instagram она показала фото с велопрогулки, на которую она облачилась в нюдовый купальник. При этом треть ее пышной груди буквально «выпрыгнула» снизу, да и сама ткань оказалась настолько тонкой, что выдала каждый рельеф ее бюста.

«О-го-го! Вот это бюст!», «Гражданочка, вы грудь не потеряли?», «Ну есть за что подержаться, конечно», «Хорошие такие подушки безопасности», — прокомментировали кадр фолловеры.

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