Эффект «мяу»: Валя Карнавал усадила котика между грудей и дала помять ему зефирную массу

Валя Карнавал стала первой российской тиктокершей, которая набрала миллион лайков от пользователей Сети.

И наибольшей популярностью пользуются те видео, снятые 19-летней красоткой, где она показывает свою выдающуюся грудь. Что ж, Вале Карнавал действительно есть, чем гордиться.

На сей раз блогер решила поволновать народ кадрами в сером бра с принтом «тай дай», в котором половина ее выдающих форм торчала наружу. Но этого звезде Сети показалось мало. Она усадила между грудями котенка и дала ласковому животному помять свою зефирную массу.

Многие молодые люди в комментариях пожалели, что они не на месте котенка.

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