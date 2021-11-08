Хороший цвет и лаконичная модель: Рогов показал универсальный костюм на все случаи жизни

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» показал универсальный брючный костюм для дам на все случаи жизни.

больше по теме Женственно и очаровательно: Орбакайте подчеркнула талию тройным поясом в летящем платье из тюля К таким нарядам особенно рекомендовал присмотреться Александр Васильев дамам с корпулентными формами.

Комплект обладал очень лаконичным кроем, без каких-то лишних деталей и состоял из прямых брюк и свободного прямого жакета в мужском стиле. Именно это позволяет делать с ним самые различные образы, без труда дополняя вещами разных стилей.

Важен и тот момент, что костюм имел насыщенный бирюзовый цвет, который делал его необычным, современным, привлекательным. И давал возможность носить даже по торжественным случаям.

Александр Рогов нашел его в магазине для героини проекта. Брюки у него стоили 3299 рублей, а жакет — 5999 рублей. Стилист считает, что это хорошая цена для такого костюма.

«Он яркий, при этом классического кроя. Такой костюм можно носить и на официальные мероприятия с белой рубашкой или блузой с бантом, с туфельками на каблуках. А можно замиксовать с простой белой футболкой и белыми кедами. Либо с тельняшкой», — сказал Рогов.

Он назвал этот костюм мультифункциональным, на все случаи жизни.

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