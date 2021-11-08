Женственно и очаровательно: Орбакайте подчеркнула талию тройным поясом в летящем платье из тюля

К таким нарядам особенно рекомендовал присмотреться Александр Васильев дамам с корпулентными формами.

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» посоветовал модницам присмотреться к легким платьям из тюля. Они делают любой образ более воздушным и летящим. Поэтому они рекомендованы дамам корпулентных форм.

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По словам Васильева, тюлевые платья делают луки более женственными и очаровательными.

Кристина Орбакайте хоть и обладает завидной стройностью, не отказала себе в удовольствии облачиться в прозрачное легкое платье из тюля. Она выбрала модель песочного оттенка с черным непрозрачным топом и тройным поясом, который изящно подчеркнул ее талию.

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