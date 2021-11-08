«Я не верила в гипотезы о маньяках»: ТВ-3 покажет, как в Тюменской области искали пропавшего в лесу подростка

В новом выпуске документального проекта «Вернувшиеся» телеканал «ТВ-3» расскажет о поисках 15-летнего подростка Платона Белоусова, пропавшего минувшим летом в одном из лесов в Тюменской области.

Вместе с друзьями он ушел на пикник и исчез. Приятели Платона сразу позвонили его маме, сообщив и пропаже.

В 6 утра полиция уже приняла соответствующее заявление, а к 9 утра к поискам подключились спасатели МЧС и водолазы – вблизи с местом пропажи находился водоем.

А это означало, что подросток вполне мог утонуть.

Как проходили поиски и чем они завершились, телеканал «ТВ-3» расскажет в ближайшую пятницу, 12 ноября в цикле «Вернувшиеся», начало в 14:40 по московскому времени.

Мама Платона Алена Белоусова дала согласие на участие в проекте, так как считает, что эта история может помочь многим.

«Я согласилась поучаствовать в проекте «Вернувшиеся», потому что моя история поучительна. И еще, возможно, для того, чтобы дать надежду другим людям. Я не верила в гипотезы о маньяке и думала, что Платон просто сидит где-нибудь и обязательно найдется», — поделилась Алена Белоусова.

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