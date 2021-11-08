В стильных панамах: дети Муцениеце с радостными улыбками встретились с Прилучным в Сочи

Павел Прилучный рассказал своим подписчикам в личном блоге, что готовит в Сочи вместе с Павлом Майковым новый проект. Пока артист не стал раскрывать всех карт и держит интригу.

Вместе с тем экс-муж Агаты Муцениеце не скрывает, что на море решил совместить приятное с полезным и нашел также уютный отель для отдыха. Вначале компанию ему составили друзья, а чуть позже присоединились дети Тимофей и Мия.

«Мои приехали! Ура!» — радостно написал он в личном блоге.

И обнародовал фотографию с наследниками от Муцениеце, на которой все трое сияли улыбками, а Тимофей и Мия были наряжены в трендовые панамы.

Напомним, Павел Прилучный 10 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце, которая родила ему двоих наследников. В прошлом году они официально прекратили отношения, дети остались жить с мамой. Актер забирает сына и дочь на выходные, берет с собой в турпоездки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.