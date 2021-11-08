У трапа самолета с маленьким джентльменом! Лопырева в алом комбинезоне с шортами и в мюлях позировала с сыном Марком Лео

На личной страничке в Instagram Виктория Лопырева поделилась редким свежим снимком с сыном Марком Лео. С малышом красавица-блондинка позировала у трапа самолета, примерив по-летнему «сочный» аутфит. Жена бизнесмена Игоря Булатова позировала в алом комбинезоне с мини-шортиками и в ультрамодных мюлях с квадратным носом и на шпильках. Главным спутником рядом с манекенщицей стал ее сынишка Марк Лео. Он всюду сопровождает свою звездную маму.

«Мой самый ценный груз!!» — подписала снимок с сынишкой Марком Лео Виктория. «Опять куда-то летят!! Когда есть деньги, то конечно, зачем дома сидеть??», «Шикарно! Сынишка с вами путешествует??», «Молодая мамочка и ее маленький джентльмен», «Какая роскошь! На себе экономить не привыкла», «А мужа-то где потеряли??», «Что-то давно мужа рядом с вами не видно!!», «Какие стройные ножки! Вы точно мама, а не старшая сестра??», «Такой мамочкой можно гордиться», Талия еще уже стала после беременности!! Волшебство», «Милашки!! Куда летите-то?? На моря?», «Какой красавец подрос!! Скоро маму догонит», — пишут фолловеры.

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