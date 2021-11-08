Красиво удлиняет шею: Долина после советов Хромченко примерила платье с викторианским воротником-стойкой

Эвелина Хромченко советовала такие модели дамам, которые не обладают грацией лебедя.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала, что иногда воротники-стойки могут сыграть злую шутку, сделав вид своей хозяйки «пришибленным».

Дело в том, что воротники-стойки рекомендованы только тем женщинам, которые обладают длинной шеей. Если этой особенности нет, лучше выбрать V-образный вырез на наряде, либо очень высокий викторианский воротник-стойку. Только в этом случае ваша шея будет выглядеть достойно.

Лариса Долина выбрала платье в пол синего кляйновского цвета именно с викторианским воротником под самое горло. Манжеты наряда были выполнены в том же стиле, с белой окантовкой.

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