«Очень модная вещь в этом сезоне!»: Рогов показал жакет, который стал хитом осени

Жакеты, пальто и тренчи, напоминающие бушлаты и мундиры гусар стали хитом этой осени. Об этом рассказал Александр Рогов на шоу «Рогов в деле» канала СТС.

В программе он нашел такой экземпляр в магазине для новой героини проекта. Стилист выбрал красный вариант, этот оттенок тоже пользуется популярностью в сезоне.

Александру Рогову понравилось, что жакет-бушлат является трансформером, и к нему прицепляются белые манжеты. С ними можно составить деловой лук, а если их убрать и примерить джинсы с дырками на коленях, то получится расслабленный городской лук для прогулок.

«Очень модная вещь в этом сезоне!» — рекомендовал Александр Рогов жакет-бушлат.

Его отличительные особенности: воротник-стойка и металлические пуговицы. Могут также присутствовать эполеты или декоративные элементы вроде погон.

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