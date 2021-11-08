Цветочком самое интересное прикрыла: сестра Жанны Фриске покрасовалась в прозрачной тунике кроше

35-летняя младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья с возрастом становится все больше похожа на свою именитую родственницу.

Наталья Фриске обладает красивой фигурой и любит демонстрировать свои соблазнительные формы в Instagram.

В холодные ноябрьские дни сестра Жанны Фриске ностальгирует по жарким дням. В микроблоге она поделилась снимком, который сделала во время отдыха в Шри-Ланке.

В кадре Наталья Фриске позирует то ли на яхте, то ли на понтоне на фоне океана. Она облачена в монокини, поверх которого надела белую прозрачную тунику кроше.

Туника представляет собой ажурное переплетение цветов. Один из цветочков аккуратно прикрывает интимную зону, самую пикантную деталь.

Подписчики Натальи Фриске пришли в восторг от красивого снимка.

«Вот это фото классное. Фигура и очень идет туника», «Какая красавица», «Белый цвет твой, однозначно. Бесподобна», «Милая, нежная, красивая», — высказались в Сети.

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