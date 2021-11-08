«В этой песне они влюбились друг в друга»: автор хита Пугачевой и Галкина рассказала о начале их романа

Певица и главный хитмейкер 90-х годов прошлого века Любаша вспомнила, как Алла Пугачева и Максим Галкин записывали первую совместную песню.

Главный хитмейкер российской поп-музыки 90-х годов прошлого века Татьяна Залужная, известная под творческим псевдонимом Любаша, стала участницей шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

Во время презентации перед выходом на сцену проекта Любаша рассказала, что ее крестной в творчестве стала Алла Пугачева.

Именно Примадонна однажды пригласила ее на «Рождественские встречи», а затем и попросила написать хит для нее.

Это песня «Будь или не будь». Она стала не только мегахитом, но и особенной для Аллы Борисовны.

«В этой песне Алла и Максим влюбились друг в друга, — поделилась певица Любаша. — Это точно. На студии, когда записывали «Будь или не будь», Алла Пугачева не изменила в песне ни одного слова. В конце она спела «Будь!». И это слово стало решающим в их судьбе».

На шоу «Суперстар. Возвращение» Любаша представила свою версию хита, который когда-то написала для дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, — «Перелетная птица».

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