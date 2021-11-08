Утонченная элегантность! 66-летняя Долина в роскошном васильковом платье с закрытой шеей подчеркнула стройность талии

В свои 66 лет Лариса Долина выглядит значительно моложе. Ей не дашь и больше 50-ти. Естественно, все благодаря стройной фигуре. Артистка заметно постройнела, это подмечал и историк моды Александр Васильев. Так, к примеру, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале говорил о том, что Лариса Александровна женщина миниатюрная, без пышных утрированных форм.

На свежем фото певица позировала в элегантном васильковом силуэтном платье в пол с закрытыми рукавами и шеей. Струящейся юбкой и приталенным фасоном наряда Лариса Долина эффектно подчеркнула постройневшую фигуру, дав понять, что у нее нет никаких изъянов там, где речь заходит о красоте и утонченности.

«Лариса мне больше нравится в длинном, чем в коротком. Это правильное направление. Советую, чтобы большинство ее костюмов были темных расцветок, шелковистыми или бархатными, то есть из „знатных“ материй, длиной в пол. Я бы рекомендовал, по возможности, со шлейфом, то есть в стиле модерн», — подчеркивал Александр Васильев в модной колонке 7days, говоря о стиле и имидже певицы.

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