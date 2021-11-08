Любимый бренд: Рудковская в ботинках за 120 тысяч рублей потопталась на капоте новенького авто

Яна Рудковская известна своей любовью к дорогим вещам. А Dior — ее самый любимый бренд. Наряды этого модного дома — постоянно присутствуют в ее гардеробе. А в прошлом году Рудковская даже обзавелась детской коляской Dior за полмиллиона рублей.

На этот раз Яна выбрала костюм с леопардовым принтом и ботинки Dior. Обувь обошлась блондинке в 120 тысяч рублей. Позировать решила на капоте новенького авто. Некоторые фолловеры даже даже заволновались.

«Красивая машинка. Не боитесь сапогами поцарапать?» — писали пользователи Сети.

Напомним, Яна Рудковская замужем за олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Пара воспитывает сыновей — Сашу и Арсения. Младшему недавно исполнился год.

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