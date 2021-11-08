Королевский этикет: модный прием Кейт Миддлтон, который стоит запомнить

Десять лет назад Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма и получила королевский статус. Она пересмотрела свой гардероб и теперь любой ее выход в свет — настоящий праздник для ценителей моды и поклонников шопинга. При всем этом Кейт скрупулезно придерживается королевского этикета.

Королевский эксперт Даниэла Элсер в своей колонке для издания NZ Herald отметила, что Кейт взяла пример с принцессы Дианы и научилась правильно подбирать наряды к мероприятиям. Так, недавно она появилась на саммите ООН по климату в Глазго в лаконичном синем платье мидакси.

«Если бы Кейт появилась на саммите в чем-то более ярком и интересном, это отвлекло бы от главного повода события — решения проблемы изменения климата. Готовность поставить работу на первое место и оставить свое эго (и тщеславие) свидетельствует о ее неумолимом пути к трону», — отметила Элсер.

больше по теме Королевская жизнь: красота Кейт Миддлтон обходится в 55 тысяч фунтов стерлингов В перечне ежегодных трат герцогини Кембриджской много пунктов.

Добавим, что Меган Маркл тем временем критикуют в Сети за необоснованно дорогие наряды и украшения, в которых она появляется в последнее время на публике.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.