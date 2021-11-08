«Все-таки покажут»: стало известно, когда Меган Маркл и принц Гарри представят общественности свою дочь

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз в начале лета. Экс-актриса родила дочь, которую назвали в честь ее прабабушки и бабушки — Лилибет Диана. Прошло уже пять месяцев с момента ее появления на свет, а герцоги Сассекские до сих пор скрывают лицо малышки.

Королевский эксперт Джанатан Сакердоти отметил, что пара может показать фотографию малышки на Рождество, выпустив семейную фотографию.

«Чем больше они будут скрывать ее, тем больше у публики будет проявляться интерес по отношению к внешности Лилибет. Думаю, они все-таки покажут ее в ближайшее время, может быть, на Рождество. Нам просто нужно немного подождать», — заявил Сакердоти Express.

Напомним, ранее стало известно, что Меган и Гарри хотят крестить дочь в Лондоне на глазах у королевы. Однако принц Уильям посчитал это плохой идеей.

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