«Третьего мужа мне нашли дети»: Аринбасарова рассказала о годах жизни с режиссером Уразбаевым

Актриса Наталья Аринбасарова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своей жизни с третьим мужем режиссером Эльдором Уразбаевым.

«Третьего мужа мне нашли дети. Мы с Эльдором давно были знакомы. Дружили всю жизнь. Он приглашал меня на свои премьеры. Я чувствовала, что ему нравлюсь. Он маме моей очень нравился. Мои дети от первого и второго брака Егор и Катя как-то собрали семейный совет. Сказали, что он им нравится очень. И я вышла замуж за Эльдора». Наталья Аринбасарова

Как отметила Аринбасарова, позже Эльдор захотел уехать за границу. «Потом я почувствовала, что мне без него лучше. Мы расстались тихо и мирно. Он женился на другой. Стал ездить в Америку все время. Так в США он и жил. Там и заболел. Там и умер. Завещал себя кремировать и развеять прах под океаном», — заявила Наталья Аринбасарова.

Напомним, что Наталья Аринбасарова и Эльдор Уразбаев были вместе с 1982 по 1998 год. Общих детей в этом союзе на свет не появилось.

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