Обе сделали акцент на стройность ног! Пугачева в мини-шортах открыла коленки, а Орбакайте примерила трикотажное платье

Максим Галкин старше зятя Примадонны всего на два года. Телеведущему исполнилось 45 лет, а Михаилу Земцову - 43.

Алла Пугачева позволяет себе полакомиться выпечкой по-особенному рецепту из детства только раз в год — на свой день рождения. По словам певицы, в юности она просто обожала хлеб, сосиски и эклеры. Этот же десерт для семьи готовила и мама шоумена Максима Галкина. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» муж певица признался, что у них с Аллой случился серьезный разговор. Примадонна спросила у Максима: Может ли она с ним спокойно стареть? На что Галкин ответил: Да! И больше эта тема в их семье не поднималась.

Примечательно, что муж Аллы Пугачевой всего на два года старше ее зятя — предпринимателя Михаила Земцова. И на пять лет младше дочери артистки — Кристины Орбакайте.

На редком фото с близкими Примадонны ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале позировал с третьим мужем Кристины. Сама Пугачева примерила мини-шорты, открыв свои коленки. А Орбакайте отдала предпочтение трикотажному платью. Обе — и мама, и дочь своими летними аутфитами подчеркнули стройность ног.

Вместе с шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Дети Аллы Пугачевой учатся во втором классе элитной гимназии.

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