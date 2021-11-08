«Кончаловский нашел ему француженку»: Аринбасарова объяснила, почему развелась с Двигубским

По словам актрисы, их отношения со вторым мужем треснули, когда художник уехал в Америку.

Актриса Наталья Аринбасарова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим вторым мужем художником-постановщиком Николаем Двигубским.

«Мы вместе с Николаем Кончаловского в гости пригласили. Я сказала, что хочу сообщить ему о свадьбе с Колей. Сказала, что он всегда сможет видеться с нашим общим сыном Егором. Он что-то жевал и сразу поперхнулся. У него запылали уши. Сказал, что это безумие. Он был поражен, что я так быстро вышла замуж после нашего с ним развода. Вместе с Колей мы были десять лет. У нас появилась дочка Катенька. Она — режиссер. Я иногда снимаюсь у нее». Наталья Аринбасарова

По словам актрисы, в 1976 году сняли фильм «Сибириада» Кончаловского, где Двигубский был художником-постановщиком. «Он получил хорошие деньги. Коля уехал в Америку. Он был потрясен, как там живут. В США у него был брат, который прислал приглашение. Я этого ему не простила. Потом Коля вернулся в Москву, но наши отношения треснули, и мы расстались. Андрей Сергеевич Кончаловский быстренько нашел ему француженку. Она его увезла во Францию», — сказала Аринбасарова.

Напомним, что Наталья Аринбасарова и Николай Двигубский развелись в 1980 году. У них есть общая дочь Екатерина.

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