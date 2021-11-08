«Единственная дочь Хатидже? Смело!»: Бурджу Озберк в монокини развернулась спиной, блеснув ягодицами

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» смело обнажилась на яхте, показав всю красоту своего «султанского» тела.

31-летняя Бурджу Озберк после съемок в турецком сериале «Великолепный век» проснулась знаменитой. На Instagram актрисы подписаны более 8,3 миллионов человек. Бурджу продолжает сниматься в кино и сериалах, а также участвует в рекламных компаниях, позирует для глянцевых журналов.

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На пляже Бурджу не стесняется позировать в монокини, сверкая своими «сочными» прелестями и «сытными булочками» на яхте. Выглядит экранная дочь Сельмы Эргеч (Хатидже султан) просто восхитительно.

«Османская пощечина?», «Хатидже султан бы хлопнулась в обморок», «Мда! Хуриджихан султан в таком виде по гарему не ходила», «Даже Хюррем бы поплохело от такой проказницы-племянницы», «Единственная дочь Хатидже? Смело!», «Талия какая-то оплывшая, поправилась??», «Изящная Хуриджихан султан», «Шехзаде Баязид бы тут же влюбился», — шутят фолловеры.

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