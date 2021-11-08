«Каждый год одно и то же»: шеф-повар назвал блюдо, которое готовит для Елизаветы II на Рождество

Рождественские праздники Елизавета II отмечает в Сандрингеме, который расположен примерно в 160 км от Лондона. В замке обычно собирается вся королевская семья, обменивается подарками и ужинает. А на королевском столе обязательно присутствует жареная индейка. Об этом рассказал бывший шеф-повар Ее Величества Даррен МакГрейди.

«Каждый год одно и то же. На праздничный стол подают запеченную индейку с жареным картофелем или пюре и клюквенным соусом. Из овощей обязательна брюссельская капуста и морковь», — цитирует МакГрейди Express.

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Добавим, накануне стало известно, что Елизавета II отправилась в Сандрингем. Из Виндзорского замка в загородную резиденцию ее доставили на вертолете.

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