«Француженки лицемерные»: Аринбасарова раскрыла детали романа Кончаловского и Мериль

«Я ничего не знала об этом романе. Он приехал со съемок фильма «Асино счастье». Пригласил французскую делегацию в гости. Мы гуляли по Москве.

Пришли в магазин «Березка» и Машенька Мериль подарила мне лаковые черные туфли. Вот это помню. А что отношения у них — я не знала. Она сделала подарок мне. При этом была любовницей моего мужа. Вот такие француженки лицемерные».