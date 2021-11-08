«Француженки лицемерные»: Аринбасарова раскрыла детали романа Кончаловского и Мериль

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила роман своего бывшего мужа режиссера Андрея Кончаловского и французской актрисы Марии Мериль.
«Я ничего не знала об этом романе. Он приехал со съемок фильма «Асино счастье». Пригласил французскую делегацию в гости. Мы гуляли по Москве.
Пришли в магазин «Березка» и Машенька Мериль подарила мне лаковые черные туфли. Вот это помню. А что отношения у них — я не знала. Она сделала подарок мне. При этом была любовницей моего мужа. Вот такие француженки лицемерные».
По словам Аринбасаровой, друг-француз позже ей рассказал ей, что у Марии Мериль был роман с Андреем Кончаловским.
«Ей нужны были молодые талантливые, но не дорогие режиссеры. Вскоре мне Андрон сказал, что перестал меня чувствовать. Я решила развестись с ним. В ЗАГСе, когда мы разводились, он сказал, что мне никогда не изменял», — заявила Наталья Аринбасарова.
Напомним, что Наталья Аринбасарова и Андрей Кончаловский были в браке всего четыре года. В этих отношениях на свет появился их общий сын Егор.
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