«Он бы мне изменял без конца»: Аринбасарова назвала настоящую причину развода с Кончаловским

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с режиссером Андреем Кончаловским.
«Я поняла, что он бы мне изменял без конца. А я бы этого не потерпела. Я, конечно, не жалела, что так поступила. Непросто жить с талантливым человеком. Превратишься в «подай-принеси».
Я все время тогда делала яблочный мусс. А это надо было два килограмма яблок чистить. Блендеров не было. Он просил делать его каждый день. А мне надо учиться, читать. Я занималась французским. Это было очень утомительным».
Как отметила Аринбасарова, она не знала об изменах мужа.
«Понимала, что-то происходит не то. Уже стали не те отношения. Все стало рушиться. Поняла, что или все, или ничего. Он бы не посмел со мной развестись и бросить с маленьким ребенком. Но я сама решила уйти. У него все жены прекрасные. Он всем детям дал образование. Но присутствия в жизни детей у него никогда не было», — заявила Наталья Аринбасарова.
Напомним, что Наталья Аринбасарова и Андрей Кончаловский были в браке всего четыре года. В этих отношениях на свет появился их общий сын Егор.
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