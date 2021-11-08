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«Он бы мне изменял без конца»: Аринбасарова назвала настоящую причину развода с Кончаловским

Как отметила актриса, такого она потерпеть не могла.

«Он бы мне изменял без конца»: Аринбасарова назвала настоящую причину развода с Кончаловским
Наталья Аринбасарова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с режиссером Андреем Кончаловским.

Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

«Я поняла, что он бы мне изменял без конца. А я бы этого не потерпела. Я, конечно, не жалела, что так поступила. Непросто жить с талантливым человеком. Превратишься в «подай-принеси».

Я все время тогда делала яблочный мусс. А это надо было два килограмма яблок чистить. Блендеров не было. Он просил делать его каждый день. А мне надо учиться, читать. Я занималась французским. Это было очень утомительным».

Наталья Аринбасарова

Как отметила Аринбасарова, она не знала об изменах мужа.

«Понимала, что-то происходит не то. Уже стали не те отношения. Все стало рушиться. Поняла, что или все, или ничего. Он бы не посмел со мной развестись и бросить с маленьким ребенком. Но я сама решила уйти. У него все жены прекрасные. Он всем детям дал образование. Но присутствия в жизни детей у него никогда не было», — заявила Наталья Аринбасарова.

Напомним, что Наталья Аринбасарова и Андрей Кончаловский были в браке всего четыре года. В этих отношениях на свет появился их общий сын Егор.

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