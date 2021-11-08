«Он бы мне изменял без конца»: Аринбасарова назвала настоящую причину развода с Кончаловским

«Я поняла, что он бы мне изменял без конца. А я бы этого не потерпела. Я, конечно, не жалела, что так поступила. Непросто жить с талантливым человеком. Превратишься в «подай-принеси».

Я все время тогда делала яблочный мусс. А это надо было два килограмма яблок чистить. Блендеров не было. Он просил делать его каждый день. А мне надо учиться, читать. Я занималась французским. Это было очень утомительным».