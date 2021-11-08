«Мы пытались, но опять нет»: Паршута рассказала, почему не смогла стать матерью

В этом году Юлии исполнилось 33 года.

В начале этого года Юлия Паршута блистала в шоу «Маска». Певица скрывалась в образе Змеи и дошла до финальных выпусков проекта. Тем временем в ее личной жизни случилась настоящая драма. В 2020-м году она рассталась со своим возлюбленным.

Двумя годами ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах, однако штампы в паспортах не поставила. Влюбленные планировали стать родителями, но познать радость материнства 33-летней Юлии пока не удалось.

«Мы пытались. Но в момент зажима эмоционального все сложнее. Мы не сталкивались с этим так часто, но когда ты видишь, что опять нет… Видимо, не было контакта между нами сердечного. Вроде бы все можно, но ты не говоришь… Я знаю, я в жизни столкнулась с тем, что такое хотеть, пытаться и не получать. Все дело в зажиме, в недоверии. Вроде бы ты и жена, и забота есть, но что-то не то», — сказала Паршута в YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия.

Напомним, Юлия Паршута получила популярность благодаря проекту «Фабрика звезд». Также она была участницей группы «Инь-Ян».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.