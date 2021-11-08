Блондинка в лавандовом: Каменских показала целиком образ, от которого у ее соседа отвисла челюсть

Певица примерила откровенное мини-платье с декольте до пояса и белокурый парик.

Певица Настя Каменских, как любая другая звезда, любит примерять разные образы. Поклонники привыкли видеть любимицу с пышной шевелюрой – мелкими кудряшками темного цвета. Но на сей раз красотка предстала в кардинально другом образе.

На шоу «Маска» Каменских появилась в лавандовом платье мини с откровенным декольте почти до пояса. Более того, от ее объемных волос не осталось и следа – на голове красовался парик с белыми локонами длины каре. Каменских спросила, идет ли ей блонд, и 85% проголосовавших ответили положительно.

Кстати, в этом образе, который, наконец, звезда показала целиком, Каменских буквально свела с ума своего соседа по судейству на шоу. У него просто выпали из орбит глаза и челюсть отвисла при виде столь эффектной коллеги.

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