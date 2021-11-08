Все таланты в одном кадре: новая пассия Тимати в купальнике раздвинула ноги в море

Красотка Саша Дони обладает идеальной растяжкой, которой может позавидовать даже Анастасия Волочкова.

19-летняя жительница Киева Саша Дони вряд ли бы стала столь знаменитой, если бы не появилась рядом с Тимати. Сначала отдых на Миконосе, затем встреча в Москве и полет в Сочи. Теперь вот юная красотка отдыхает с рэпером на Мальдивах.

Погода позволила Саше Дони приобрести шоколадный загар. Девушка похвасталась в своем микроблоге, а также продемонстрировала свою растяжку. Она присела в воду и раздвинула ноги так, что одна, точно струнка, вытянулась ровно на поперечный шпагат.

Кстати, своей гибкостью и растяжкой избранница Тимати уже успела впечатлить Сеть. Многие заговорили о том, что шпагатам девушки может позавидовать даже Анастасия Волочкова.

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