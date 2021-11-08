«Пусть сами разбираются»: Аринбасарова — о Вертинской, которая могла стать женой Кончаловского

По словам актрисы, Марианна много чего сейчас рассказывает.

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась после заявлений коллеги Марианны Вертинской, что та могла стать много лет назад женой режиссера Андрея Кончаловского.

«Марианна Вертинская никогда не была женой Андрея Кончаловского. Это сейчас она так рассказывает». Наталья Аринбасарова

Как отметила Аринбасарова, она не хочет «про Машу говорить и рассказывать, как к ней Андрон относился на самом деле».

«Пусть это они сами разбираются. Мы общались с Марианной, менялись нарядами. Она приезжала на нашу дачу. Все нормально было. Я тогда была наивной. Чистым человеком. Ничего не понимала и этим не интересовалась», — заявила Наталья Аринбасарова.

Ранее Марианна Вертинская говорила, что находилась буквально в шаге от брака с Андреем Кончаловским.

«Если бы я вышла замуж за Андрона, то была бы его второй женой от начала. А после этого у него была еще туча женщин и жен», — говорила Марианна Вертинская.

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