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«Пусть сами разбираются»: Аринбасарова — о Вертинской, которая могла стать женой Кончаловского

По словам актрисы, Марианна много чего сейчас рассказывает.

«Пусть сами разбираются»: Аринбасарова — о Вертинской, которая могла стать женой Кончаловского
Марианна Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась после заявлений коллеги Марианны Вертинской, что та могла стать много лет назад женой режиссера Андрея Кончаловского.

Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова. Фото: Globallookpress.com

«Марианна Вертинская никогда не была женой Андрея Кончаловского. Это сейчас она так рассказывает».

Наталья Аринбасарова

Как отметила Аринбасарова, она не хочет «про Машу говорить и рассказывать, как к ней Андрон относился на самом деле».

«Пусть это они сами разбираются. Мы общались с Марианной, менялись нарядами. Она приезжала на нашу дачу. Все нормально было. Я тогда была наивной. Чистым человеком. Ничего не понимала и этим не интересовалась», — заявила Наталья Аринбасарова.

Ранее Марианна Вертинская говорила, что находилась буквально в шаге от брака с Андреем Кончаловским.

«Если бы я вышла замуж за Андрона, то была бы его второй женой от начала. А после этого у него была еще туча женщин и жен», — говорила Марианна Вертинская.  

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Андрей КончаловскийМарианна ВертинскаяНаталья АринбасароваНовости googleПрограмма "Судьба человека"