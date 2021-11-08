«Не знала, что он женат»: Аринбасарова вспомнила, как ее семнадцатилетнюю соблазнил Кончаловский

По словам актрисы, в какой-то момент она порвала все фотографии балерины Ирины Кандат.

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее соблазнил режиссер Андрей Кончаловский. Это случилось на съемках фильма «Первый учитель». Ей было всего 17 лет, а ему уже 26.

«Он очень образованный человек. Хорошо знал Библию, русскую историю. Он меня заговорил. Я жила в гостинице около вокзала во Фрунзе, а он в общежитии при киностудии «Киргизфильм». Он постоянно звал меня в ресторан. Он ел, а мне одну капусту покупал. У меня тогда были пухлые щеки. Андрон не хотел, чтобы я поправилась. Потом мы гуляли по бульвару. Там были лавочки. И вот на этих лавочках мы и расцеловались». Наталья Аринбасарова

Как отметила Аринбасарова, она из-за своей наивности не знала, что Кончаловский тогда был в браке.

«Я не знала, что он был женат на балерине Ирине Кандат. Их поженили родители. Брак продержался недолго. Потом она от него ушла к главному дирижеру Большого театра. В какой-то момент я порвала все фотографии с Ирочкой. Думала, что он расстроится. Но он спокойно отнесся к этому», — заявила Аринбасарова.

Наталья Аринбасарова и Андрей Кончаловский были в браке четыре года. В этом союзе на свет появился их общий сын Егор.

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