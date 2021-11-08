Артистично и пританцовывая: Лиза Галкина на французском с легкостью исполнила легендарный хит Джо Дассена

Алла Пугачева несколько лет назад полностью завершила карьеру и посвятила себя семье. она воспитывает двоих детей от Максима Галкина и лично занимается с ними музыкой.

Двойняшки Лиза и Гарри учатся у мамы игре на фортепиано, а также вокалу. В Сети появилось видео, как Лиза Галкина исполняет на французском языке легендарный хит Джо Дассена Les Champs-Elysees. Причем, делает это легко и непринужденно, артистично пританцовывая на камеру. Вот уж точно мамина дочка!

Кстати, французский язык дети Пугачевой и Галкина учат вслед за папой. Глава семьи с детства владеет не только речью Джо Дассена и Оноре де Бальзака, но еще знает немецкий и английский.

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