«Ты — просто фальшивка»: Наталья Лапина обвинила Любовь Успенскую в неуплате налогов в США

По словам актрисы, «королева русского шансона» рано или поздно доиграется.

Актриса Наталья Лапина заявила, что певица Любовь Успенская в самое ближайшее время доиграется, если продолжит себя так похабно вести с ней.

Как отметила звезда, она собирается отправить американский паспорт Успенской в налоговую США, где исполнительница уже много лет не платит налоги. При этом, как выразилась Лапина, Успенская «ворует и гребет» у авторов в России.

«Ты – просто фальшивка. Видимо, не зря я семь лет училась на психолога, очень помогает бороться с лживыми мошенниками». Наталья Лапина

Напомним, что Наталья Лапина и Любовь Успенская поссорились из-за песни «По полюшку». Как уверяет актриса, певица не имеет права исполнять ее композицию. Она думает, что Успенская подделала ее подпись в договоре, сообщает «Собеседник».

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