«Ждем возвращения Крыма»: сестра Ротару объяснила, почему певица не появляется в ялтинском имении

Как отметила Аурика, исполнительница не была на полуострове уже пять или шесть лет.

Сестра певицы Софии Ротару Аурика в эфире шоу «Ужин с Дороти» объяснила, почему исполнительница не появляется в Крыму, где у нее есть шикарное имение «Вилла София».

«Последний раз я была в Крыму в 2012 году. Тогда проводился музыкальный фестиваль. И насколько я знаю, Соня уже лет пять или шесть не была в Крыму». Аурика Ротару

Как отметила Аурика, «Вилла София» в данный момент не работает.

«Там закрыли все. Закрыли все и стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — заметила Аурика.

Напомним, что София Ротару безуспешно пыталась продать свое имение в Ялте «Вилла София». Она не смогла найти покупателя по устраивающей ее цене.

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