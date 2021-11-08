Нижнее белье? Не, не слышала: Бузова проигнорировала бюстгальтер и поплатилась за это выпавшей грудью

Певица выбрала откровенное платье с декольте до пояса и засветила округлости.

Певица Ольга Бузова после отмененного концерта, который она готовила всю осень, расслабилась и улетела в Европу. Свой вояж красотка решила начать с Парижа.

В столице Франции звезда посетила главную достопримечательность города Эйфелеву башню, посетила местные кафе, вечером отужинала в ресторане и улетела в Милан.

Прилетев в итальянскую столицу моды, Бузова тут же отправилась в ночной клуб. Красотка нарядилась в изумрудное платье с декольте до талии на запах, а вот про нижнее белье забыла. Игнорировать бюстгальтер красотка привыкла часто, и на этот раз поплатилась – одна грудь звезды выпала, когда та фотографировалась в заведении полубоком.

Кроме того, артистка не постеснялась сама распахнуть декольте на запахе. И тоже нечаянно сверкнула округлостью. А, может, и не нечаянно.

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